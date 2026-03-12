『週刊SPA!』3月17日号は3月10日に発売！ グラビアン魂：爽香 爽香 (C)撮影／中山雅文、ヘアメイク／小林阿佐美、スタイリング／八杉直美 今回登場する爽香は、173cmの高身長に100cmバストという、日本人離れした恵体グラドル。かねてより高身長女性が好きだと公言してきたみうらは「ポスターサイズで見たい」と話していたが、果たしてこの誌面サイズでどこまで再現できたのか？