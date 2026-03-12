「高齢者は粗食がよい」は命取り 「年を取ったら粗食がいい」「あっさりした食事が体にやさしい」という考え方は、高齢者の間で根強く信じられています。実際、多くの高齢者は「粗食こそが健康長寿の秘訣」と考え、自分の栄養状態について「十分足りている」と思い込んでいます。 しかし、この「粗食信仰」が、実は高齢者の健康寿命を縮める大きな原因になっていることが、明らかになってきました。 厚生労働省の令和5年