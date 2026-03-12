福岡市のデパートで11日、フランスのグルメや雑貨を集めたイベントが始まりました。福岡にいながらフランス・パリの雰囲気を味わうことができます。 博多阪急で始まったのは「フランスフェア2026」です。会場には、フランス・ボルドーの修道院で生まれた焼き菓子カヌレに、パイ生地でパテを包んだ伝統料理も。フランスのパリなどから初登場の9店舗を含む47店舗が出店しています。 ■元木寛人アナウンサー