今日3月12日(木)は、西〜東日本にかけて晴れる所が多いでしょう。最高気温はおおむね平年並みとなる見込みで、関東〜九州は昼間は日差しが暖かく感じられそうです。西〜東日本は日差し暖か今日12日(木)は高気圧に覆われて、西〜東日本を中心に日中は晴れる所が多いでしょう。夜は上空の寒気の影響を受ける九州で大気の状態が不安定になり、所々でにわか雨や雷雨がありそうです。落雷や突風、ひょうなどに十分ご注意ください。最高