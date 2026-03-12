10代の女性にわいせつな行為をしたとして、三重県四日市市の中学校に勤務する48歳の教師の男が逮捕されました。逮捕されたのは、四日市市立内部中学校の教師・国木俊之容疑者(48)です。警察によりますと、国木容疑者は今年1月下旬、三重県内で10代の女性に対して体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。先月中旬に関係者からの相談で事件が発覚し、調べに対して国木容疑者は「間違いありません」と容疑