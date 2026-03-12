◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ベネズエラ―ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組を突破したドミニカ共和国とベネズエラの３戦全勝対決が１１日（同１２日）、行われる。この一番の敗者が、侍ジャパンと１４日（日本時間１５日）準々決勝（米マイアミ）で激突するが、ロペス監督は「それは少し話が先のことです。ＳＮＳでは日本戦の話も出ていますが、私はまず目の前