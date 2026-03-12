岐阜市の60代の男性が、SNSを利用した投資詐欺で、現金と地金あわせておよそ1億円相当をだまし取られました。警察によりますと、岐阜市に住む60代の男性は去年11月、インターネット上のポータルサイトの掲示板からLINEグループに誘導され、著名なアナリストを名乗る人物に投資話を持ち掛けられました。男性は指示されるまま、実在する証券会社の名をかたった偽のアプリをダウンロードし、口座を開設