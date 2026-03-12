【エルサレム共同】レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラは11日、新たな対イスラエル作戦を開始したと表明した。イスラエルメディアは2日の交戦再開後、ヒズボラが最大規模の攻撃を実施したと伝えた。イスラエル軍のレバノン空爆も続き、応酬が激化している。国営通信によると、交戦再開後のレバノンの死者は634人。イスラエルメディアによると11日夜、ヒズボラは約100発のロケット弾をイスラエル北部へ発射した。北部で攻撃を