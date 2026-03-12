公共の場にあるバリアフリートイレを検索できる無料アプリ今回は誰もが毎日立ち寄る場所「トイレ」について取材してきました。【写真を見る】街中でバリアフリー対応のトイレはどこに？情報がひと目でわかるアプリを開発!公共の場にあるバリアフリートイレを検索できるアプリ「Ezloo」（イズルー）アプリを開くとマップが出てきて近くのトイレ情報が表示されます。【車いす】や【おむつ替えベッド】【オストメイト】など選んで絞る