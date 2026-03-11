頭痛や腹痛を感じるときに、市販の解熱鎮痛剤である「ロキソニン」または「カロナール」を選択するという方は多いのではないでしょうか？ これら2つの薬は一見似ているように思えますが、実はそれぞれに特徴があり、状況に合わせた適切な使用が重要です。そこで今回は、薬剤師の山形さんにこれらの薬の違いについて詳しく解説いただきました。 監修薬剤師：山形 ゆかり（薬剤師） 近畿大学薬学部薬学科卒業。卒業後、