BNPパリバ・オープン大会期間：2026年3月5日～2026年3月16日開催地：アメリカ インディアンウェルズコート：ハード（屋外）結果：[ジェシカ ペグラ] 2 - 0 [ベリンダ ベンチッチ] 試合の詳細データはこちら≫ BNPパリバ・オープン第8日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、女子シングルス4回戦で、第5シードのジェシカ ペグラと第12シードのベリンダ ベンチッチが対戦