研究者・メディアアーティストとして名高い落合陽一氏が率いる筑波大学発のベンチャーであるピクシーダストテクノロジーズは、音・光・電波などの「波動」を計算機で自在に制御する独自の技術を持つ研究開発型企業だ。超音波によるヘアケアや認知症ケア向けの「ガンマ波サウンド」など、ユニークな技術を開発している。大学の最先端技術を研究室にとどめず、連続的な社会実装（製品化）へとつなげる独自のビジネスモデルを展開する