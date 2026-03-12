現地時間３月11日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、レアル・マドリーがマンチェスター・シティとホームで対戦した。５シーズン連続の対戦となったライバル対決は、序盤から激しく攻め合う展開となる。マドリーは８分、ヴィニシウスからパスを受けたブラヒムが狙うも、相手GKドンナルンアにセーブされる。それでも20分、GKクルトワのロングフィードを見事なトラップで収めたバルベルデが右サイドから抜