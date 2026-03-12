2026年3月11日、韓国メディア・韓国経済は、緊迫する中東情勢の影響を受け、半導体製造に不可欠なヘリウムガスの供給不安が急速に高まっていると報じた。事態の背景には、2月28日に発生した米国・イスラエル連合軍によるイランへの軍事攻撃がある。これを受け、イラン革命防衛隊がホルムズ海峡の封鎖を宣言。記事によると、世界のヘリウム供給を支える船舶も同海域を通過するため、物流の停滞が半導体用ガスの供給網を直撃する懸念