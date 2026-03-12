AKB48の鈴木くるみが、4月2日発売の水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 8』に登場する。グループ内で“グラビア選抜”として知られる鈴木が、これまでのイメージとは異なる新たな魅力を披露する。【写真多数】マシュマロボディのキュートな魅力を披露する鈴木くるみ鈴木は現在、AKB48の67thシングル「名残り桜」で活動中。ドーリーフェイスとマシュマロボディのキュートな魅力で人気を集めてきたが、今回のグラビアではそ