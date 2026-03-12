タレントの安西ひろこが、10日に放送された「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』の#9に出演。番組出演に向けてストイックに体作りをしてきたことも明かし、MC陣を驚かせた。【映像】SNSで話題となった47歳・安西ひろこのミニスカ美脚ショット10日放送では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し