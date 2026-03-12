通信カラオケ・JOYSOUNDは、心身の健康を支える音楽療養コンテンツ「健康王国」を搭載した最新機種「JOYSOUND X1(ジョイサウンド エクスワン)」(JS-HX10)を、17日にバージョンアップ。従来のホテル・旅館などの市場に加え、医療・介護施設をはじめとしたヘルスケア市場に向けて展開する。「健康王国」のコンテンツ「健康王国」は、「体を動かす」「観る・癒す」「遊ぶ」「歌う」を通じて、楽しみながら心身の健康づくりにつなげる