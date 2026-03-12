通信カラオケ・JOYSOUNDでは、ボーカルダンスグループ・原因は自分にある。のEP『文藝解体新書』のリリースを記念して、オリジナルアクリルしおりが当たる「原因は自分にある。×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、5月6日まで開催している。「原因は自分にある。×JOYSOUND コラボキャンペーン」本キャンペーンへ参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケの