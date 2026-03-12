福士蒼汰が主演するフジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(毎週火曜21:00〜 ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)の第7話が、10日に放送された。今作は数多く制作されてきた“警察ドラマ”の中でも、知られざる「警視庁広報課」を舞台にした完全オリジナル作品。物語が佳境に入る第7話、その構成の妙はいよいよ極まった。(左から)味方良介、福士蒼汰(C)フジテレビ○このタイミングで“コミカル”だった理由これまで