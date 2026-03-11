Image: Malte Mueller / Getty Images 2022年9月27日の記事を編集して再掲載しています。絶対に同じパパだとは限らない。2022年、ブラジルで19歳の女性が父親の異なる双子を出産し、「100万組に1組のレアケース」と話題になりました。現地メディアのGloboによると、女性はシングルマザーで、双子ちゃんが1歳の誕生日を迎えるにあたり、父親がだれか気になりだして、心当たりの男性AにDNA鑑定