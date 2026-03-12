夜の世界と税金″眠らない街″新宿・歌舞伎町--そこから歩いて十数分、喧騒を抜けた先にネオン街で話題の税理士事務所がある。営業時間は「応相談」。深夜でも朝方でもＯＫで、「夜職専門」なのだという。「夜の世界で生きる人の多くが、税に関して何の知識もない。納税することで信用が生まれることも理解していない。知らないまま稼ぎ、知らないまま破滅していく。困っている人が多いのを知っている私は彼らを放っておけなかった