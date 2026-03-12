火曜ドラマ枠主演に永作は……２月下旬のお昼どき、東京・世田谷区にある有名寿司店の前で談笑している女性たち。お友達同士のランチを終え、その場で会話に花を咲かせているのだろう……と、思いきや、そうではなさそうだ。というのも、マスクに防寒対策十分の装いの女性たちの中で一人だけ、春っぽい装いの女性がいるのだ。俳優の永作博美（55）である。実はこれ、４月期のTBS火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の撮影合間の風景。