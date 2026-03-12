日本における現場作業者のユニフォーム、いわゆる「作業着」を変えようという取り組みが生まれています。一体どういう事なのか、株式会社アグロワークス（兵庫県神戸市）の代表取締役･安黒千能さんに聞きました。「作業着」に対する新しい考え方について、専門家が語った（写真はイメージ）☆☆☆☆作業着の企画・製造・販売事業を展開する中で、「作業着の概念を変えたい」という思いがあると、安黒さんは話します。「例えば