ⓒ原泰久／集英社 ⓒ2026映画「キングダム」製作委員会 山崎賢人が主演を務める映画『キングダム』、最新作のタイトルは『キングダム 魂の決戦』、公開日は2026年7月17日に決定した。併せて特報映像＆最新ビジュアルが解禁された。2019年、2022年、2024年の邦画実写 No.1に輝き、国内の数々の映画賞を受賞するなど、“伝説”ともいえる快進撃を続けてきた映画『キングダム』シリーズ。その新章として最新