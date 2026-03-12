中東情勢の悪化を受け、福岡県内の一部のガソリンスタンドでは12日、レギュラーガソリンが１リットルあたり30円近く値上げされることが分かりました。福岡県内の一部のガソリンスタンドでは11日夜、給油する人が増え、一時待ち時間が出たということです。中東情勢の悪化による原油価格の上昇を受け、ガソリンスタンドが会員に向けてガソリンなど石油製品の値上げを知らせたためとみられています。FBSの取材では福岡県内の一