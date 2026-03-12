（C）2026「免許返納!?」製作委員会 舘ひろしが主演を務める、映画『免許返納!?』（6月19日 全国公開）の本予告映像・本ポスター＆追加キャストが解禁された。【動画】舘ひろし主演、映画『免許返納!?』予告主演を務めるのは、「あぶない刑事」シリーズの鷹山敏樹役では言わずと知れた“ダンディー”な一面を見せ、 『ゴールデンカムイ』シリーズの土方歳三役では“渋カッコいい”と多くのファンを魅了してきた舘ひ