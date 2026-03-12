塩貝健人は今冬にNECからヴォルフスブルクに加入したヴォルフスブルクの緑のユニフォームを着て、ドイツの地に立ってからわずか1か月と少し。慶應義塾大学、横浜F・マリノス、そしてオランダのNECナイメヘンと、目まぐるしいスピードで階段を駆け上がってきた20歳のストライカー、塩貝健人は、今まさに世界のトップレベルが叩きつける“挑戦”の渦中にいる。（取材・文＝林遼平／全4回の1回）◇◇◇チーム