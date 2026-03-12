ＳＫＥ４８が１８日、３８枚目シングル「サンダルだぜ」をリリースする。同曲で表題曲単独初センターを務める大村杏（あんず）がこのほど、スポーツ報知などのインタビューに応じた。大役をつかんだ大村の目には覚悟がにじんでいた。グループ加入から約４年、センターの座を射抜いた。「正直、すごいびっくりした。（センターが）自分だと思ったことが本当になかったので、すごくびっくりしたのを覚えています」。グループに