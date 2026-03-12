ＳＫＥ４８が１８日、３８枚目シングル「サンダルだぜ」をリリースする。同曲で初選抜入りを果たした荒野姫楓（ひめか）がこのほど、スポーツ報知らのインタビューに応じた。会場に颯爽（さっそう）と現れると弾けんばかりの笑顔を見せた。その姿は、選抜入りの喜びを表しているようだった。しかし、吉報を聞いたときはうれしさよりも驚きが勝った。「本当に油断してまして、選抜でお願いしたいと聞いた時はびっくりしたんです