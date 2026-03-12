日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の本ビジュアルと予告編が解禁。追加キャストと、THE RAMPAGEの「BLACK TOKYO」が主題歌に起用されたことも発表された。【動画】映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』予告『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日