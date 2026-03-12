茨城県阿見町の千葉繁町長は１１日、緊急に記者会見し、来年１１月１日に目指していた市制施行を見送る方針を表明した。昨年１０月の国勢調査で町人口が５万人に達しない見通しとなり、地方自治法に基づく要件を満たせないためだという。千葉町長は２０３０年の国勢調査での５万人達成を視野に、町政運営を進める考えも示した。町が総務省に照会したところ、国勢調査の集計で昨年１０月１日時点の人口が４万９６８９人にとど