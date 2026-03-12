佐々木は開幕ローテ入りに向けて一歩ずつ歩みを進めている(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間3月10日（日本時間11日）、アリゾナ州グレンデールのバックフィールドで実戦形式のピッチングを行った。現地報道では、ホワイトソックス傘下のマイナー選手を相手に4回を投げ、9奪三振を記録。速球は98〜100マイル（約158〜161キロ）を計測したと伝えられている。【動画】米2年目の躍動感！佐々木朗希の爆速フォーシー