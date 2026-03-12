2025年、右肘の手術を経てマウンドに帰還し、ドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献した大谷翔平選手。その復活の陰には、日本の技術者たちが心血を注いだ「目に見えない守護神」が宿っていました。160キロ超の出力によって、頑強な試作品が次々と破壊されるという規格外の開発現場。そこで語られたのは、大谷選手の底知れない知性と、未来の野球界を見据えた「ある願い」でした。 【写真】160キロ超の剛球を