アメリカとイスラエルによるイランの攻撃をめぐり、レバノンでもイスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラの攻撃の応酬が続いていることを受け、国連安保理が会合を開きました。国連安保理は11日、レバノンで続くイスラエルと親イランのイスラム教シーア派組織ヒズボラとの攻撃をめぐり会合を開きました。レバノンの国連大使はレバノン政府がすでにヒズボラの攻撃を違法とし、軍事活動を即時禁止としたと強調。イスラエルについ