昨年結婚した俳優の柄本時生と女優・さとうほなみ。夫婦のモデルショットが公開され、話題になっている。さとうは１２日までにインスタグラムを更新。「「『Ａｃｃｈｅｏｎｂｒｉｑｕｅｔ！！！』」「＠ｍｏｎｓｔｒｏｕｓａ」とコメントを添え、アパレルブランド「ＭＯＮＳＴＲＯＵＳＡ」と手塚プロダクションがコラボした企画のモデルを務めた姿をアップした。柄本は鉄腕アトムやブラック・ジャックのようなヘアスタイル