北朝鮮が海軍艦艇によるミサイル攻撃能力の強化を進める中、偵察機や無人機と連携した「データリンク型」の作戦運用を模索している可能性が浮上している。国営の朝鮮中央通信は11日、駆逐艦「崔賢」号からの戦略巡航ミサイル試射を報じる中で、「打撃目標の諸元が電送された」と説明した。この表現は、艦艇自身のセンサーではなく、外部の偵察手段から得た目標情報を、通信網を通じて共有する運用を示唆する可能性がある。西側諸国