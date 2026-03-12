文字の並びから隠れた法則を見つけ出す、思考のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、情報の伝達から日本の食文化、さらには精神的なサポートを表す表現まで、バラエティーに富んだ言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる「ひらがな2文字」が何か、想像力を広げて考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成ください。□□らせ□□ずしあ