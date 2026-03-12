ホンダ新型「ビッグバイク」日本初公開！2026年も3月中旬に入り、いよいよ春のバイクシーズン開幕を告げる「モーターサイクルショー2026」（バイクショー2026）の時期がやってきました。今回の目玉の一つとして注目されるのが、ホンダブースにジャパンプレミア（日本初公開）として実車展示される、同社初の本格電動スポーツバイクの新型「WN7」です。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「ビッグバイク」です！（16枚）