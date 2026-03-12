日本でも大きな盛り上がりを見せているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、大番狂わせが起きた。３月10日、プールBのイタリアが優勝候補のアメリカを８−６で破ったのだ。歴史的勝利にイタリアが沸いた夜、同国のサッカー界では悲劇が起きた。セリエA勢で唯一チャンピオンズリーグに勝ち残っているアタランタが、ホームでのラウンド16第１レグでバイエルンになんと１−６の惨敗を喫したのだ。まだ、敵地での第２