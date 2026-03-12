北九州発祥のうどんチェーン「資（すけ）さんうどん」の１００店目となる店舗が１２日、神奈川県に開店する。すかいらーくホールディングス（ＨＤ）傘下に入って約１年半で店舗数を３割以上増やしており、今後は全国展開を見据える。消費者の節約志向が続く中、味を守りながら外食業界内で差別化を進めて顧客を確保できるかが注目される。１００店目は、神奈川県の県央部に位置する同県寒川町の倉見店で、同じすかいらーくＨＤ