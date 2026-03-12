日米の紙幣（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比91銭円安ドル高の1ドル＝158円91銭〜159円01銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1561〜71ドル、183円77〜87銭。中東情勢悪化を受けた原油高が日本経済に悪影響を与えるとの懸念から、円売りドル買いが優勢だった。