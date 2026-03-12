俳優の永井大がオフィシャルホームページをリニューアルしたことを報告した。９日、２４年間にわたって所属してきたケイダッシュを退所したことを報告した永井。１２日までに更新したインスタグラムに「ホームページをリニューアルしました。」と報告し、腕を組み微笑んだ様子の新たなプロフィール写真もアップした。この投稿には「頑張ってください応援しています」「爽やかでカッコいいです」「素敵な笑顔」などの声が