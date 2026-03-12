江籠裕奈が、3月9日に発売の『週刊プレイボーイ』12号に登場。 江籠裕奈 ©U-YA／集英社 【プロフィール】江籠裕奈（えご・ゆうな）2000年3月29日生まれ愛知県出身身長162cm血液型＝O型2011年10月、SKE48に5期生として加入。中心メンバーとして活躍し、2023年末にグループを卒業、ソロアイドルとしての活動を開始し現在に至る。活動の詳細は公式ファンクラブサイト