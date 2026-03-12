3月、卒業式のシーズンとなった。【写真を見る】さんまが“祝辞”の中で言及した「ワンピース」のキャラクターとは？卒業式の来賓挨拶というのは往々にして退屈で、心に残らないことも多い。しかし時には出席者の心がわしづかみにされるようなシーンもあるようだ。4年前、明石家さんまがある通信学校の卒業式にゲストとして出席。そこで発された言葉に卒業生や家族は大いに感動したという。「さんま先生」卒業式出席の仕掛人