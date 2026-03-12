[3.11 ポストユースマッチ U-19 Jリーグ選抜 0-1 全日本大学選抜 CSア港]時間を重ねるほどに持ち味を発揮し、まさにこのプロジェクトの意義を示すかのような奮闘だった。前橋育英高から名古屋グランパスに今季加入したDF久保遥夢はポストユースマッチの全日本大学選抜戦にCBで先発し、3バックの中央と右で後半25分まで出場。序盤のデュエルでは相手FWに跳ね飛ばされる場面もあったが、その後は地上戦でも空中戦でも強さを見せ、