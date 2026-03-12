この記事をまとめると ■2026年1月単月締めでの車名（通称名）別新車販売ランキングが発表された ■全体1位はホンダN-BOXとなった ■事業年度末までの登録車の新規登録は難しい状況で決算セールは事実上終了している 2026年１月の車名別新車販売台数ランキングが確定 1月は年始休みもあってディーラーや車両生産工場の稼働日数が少なく、年間を通じても販売台数は少なめに推移するのが定番となっている。そのような時期の車名（