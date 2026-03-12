リニア中央新幹線の駅で、唯一未着工だった「山梨県駅」の工事が始まりました。山梨県駅は品川駅から名古屋駅までの6つの駅の中で唯一未着工でしたが、11日に山梨・甲府市で起工式が行われ、工事が始まりました。駅は高さ32メートルの4階建てで、改札は2階に、ホームは4階に設けられ、2031年12月に完成する予定です。