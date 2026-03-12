【広く日差しが継続】きょう（木）も晴れるところが多いでしょう。関東は朝は雲が広がりますが、日中は日差しが届きそうです。夕方から夜になると所々で天気が崩れる見通しです。九州南部、山陰、静岡県周辺を中心に空模様の変化にお気をつけください。【北海道は湿った雪や吹雪】北海道はオホーツク海側を中心に湿った雪が降り積もり、吹雪くところがあるでしょう。新潟県周辺も雪が降りやすい予想です。【朝、晩中心に空気ヒンヤ