50台以上のバイクを盗んでいたとみられる男らが逮捕されました。太田一希容疑者（29）ら3人は、2025年12月、埼玉県内のアパートの駐輪場でバイク2台、合わせて約175万円相当を盗んだ疑いが持たれています。太田容疑者らは、バイクを改造して売りさばくために、群馬県などで50台以上を盗んでいたとみられています。