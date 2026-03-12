フジテレビは、福島第一原発への放水活動を行った陸上自衛隊が撮影した記録映像を独自入手した。13日(21:00〜)に放送される同局系ドキュメンタリードラマ『３．１１〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』で公開される。大倉達也氏を演じる三浦貴大○命の危険を顧みなかった医師や自衛官たちの姿を描く本作は、2011年3月11日に発生した東日本大震災と、それに伴う福島第一原子力発電所事故を題材にしたドキュメンタリー